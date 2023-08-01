Pakistan'daki kanlı saldırının faili belli oldu
Pakistan'da önceki gün bir partinin kongresine düzenlenen kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.
Asya 01.08.2023, 09:44
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
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