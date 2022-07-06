Pakistan'daki şiddetli yağışlarda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde dünden bu yana 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Aşırı yağışlar sonucu Ketta'da bir evin çatısının çökmesi sonucu, aynı aileden 6 kadın öldü.

Şehrin çeşitli yerlerinde ise sele kapılan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sariab Mills semtinde 50 kerpiç ev yıkılırken dağlık Muslim Bağ bölgesinde 100 ev hasar gördü, yollar su altında kaldı.

Huşnob köyünde de bir köprü yıkıldı, çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Wadh, Sarona, Hub, Uthal ve Bela bölgelerinde altyapı zarar gördü, şehrin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

Ketta'da dün aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 10 kişi ölmüş, şehirde acil durum ilan edilmişti.