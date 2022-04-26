Pakistan'daki Türk vatandaşlarından ihtiyaç sahibi 250 kişiye iftar

Başkent İslamabad'ın G-11 bölgesinde iftara birkaç saat kala hazırlıklar başladı.

Yol kenarına hasırlar serilirken, bir taraftan da sofrada yer alacak yemekler için kazanlar kaynatıldı.

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu sivil toplum örgütü Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) bünyesindeki Türk öğrenciler de iftar sofrasının hazırlanmasına ve yemeklerin dağıtılmasına yardım etti.

Türk vatandaşlarının el birliğiyle oluşturduğu sofrada 250'nin üzerinde ihtiyaç sahibine iftar verildi.