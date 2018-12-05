Pakistan Başbakanından Afgan barışına destek açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Afganistan'a barış getirecek tüm çabaları destekleyeceğiz." dedi.

Han, iki günlük resmi ziyaret için dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua ile de bir araya gelen Halilzad ülkeden ayrıldı.

Halilzad'ın ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Han'a Afganistan'da çözüme destek vermesi ve Taliban'ı diyalog masasına getirmesi için yazdığı mektubun ulaşmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Han ve Halilzad'ın buluşmasına ilişkin detayları paylaşan Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan'ın haberine göre Han, Halilzad'a Afganistan'da çözüm için Washington'a destek vereceklerini söyledi.

Halilzad'a "Pakistan Afganistan'daki savaşın son bulması için siyasetin kullanılmasından yana. Afganistan'a barış getirecek tüm çabaları destekleyeceğiz." diyen Han ayrıca, ABD ile ortaklaşa çalışmaktan mutlu olacaklarını ifade etti.

Afganistan'daki barış ve istikrara ilişkin Halilzad'ın görüştüğü diğer iki isim olan Kureşi ve Janjua da Pakistan'ın çözüme destek vereceği mesajlarını iletti.

Kureşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Halilzad'la göreve gelişinden bu yana üçüncü defa görüşmekten mutluluk duyuyorum. Pakistan, Afganistan'da siyasi bir çözüm için atılacak adımlara destek vermeye devam edecektir. Afganistan'daki kalıcı barış Pakistan'ın en büyük arzusudur." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği eylül ayından bu yana İslamabad'a üçüncü defa gelen Halilzad, ABD'nin Afganistan'da çözüm arayışı çerçevesinde Afganistan, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Belçika'da da temaslarda bulunacak.

ABD, Afganistan'da çözüm için Taliban'ın hükümetle diyalog masasına oturmasını istese de Taliban ABD ile doğrudan müzakere talebinde bulunuyor. ABD de bu nedenle Pakistan'ın Taliban üzerindeki etkisini kullanarak örgütü masaya getirmesini istiyor.

Taliban daha önce de Pakistan'ın ara buluculuğunda 2015 yılında masaya oturmuş ancak liderleri Molla Ömer'in öldürülmesi üzerine masadan kalkmıştı.

Molla Ömer'den sonraki 2 örgüt liderinin de ABD'nin insansız hava araçları (İHA) operasyonlarında öldürülmesine rağmen barış görüşmeleri Çin, ABD ve Rusya'nın çabalarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Son olarak eylül ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da Taliban'ın da katılımıyla barış görüşmeleri düzenlenmişti.

Halilzad başkanlığındaki heyet, ekim ayında da Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'la bir araya gelmişti.

"Trump Pakistansız olmayacağını anladı"

Halilzad'ın ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Afganistan uzmanı Tahir Han, ABD'nin Pakistan'la ilgili düşüncelerinin değiştiğine dikkati çekerek, "Trump yönetimi Afganistan'da çözümün Pakistansız olmayacağını anladı. Pakistan'ı kenara itmek, ekonomik ve askeri yardımları kesmek sonuç vermedi." diye konuştu.

Geçen aylarda hapisteki bazı Taliban'ın liderlerinin serbest bırakılmasını ve ABD'li yetkilerin örgüt üyeleriyle görüşmesini hatırlatan Han, "Hem ABD hem Pakistan çözüm için adımlar atıyor. Pakistan da Taliban üzerindeki etkisini kullanmak konusunda daha ciddi ancak Taliban'ın da esneklik göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA