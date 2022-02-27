Pakistan'dan diplomasi vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizden ciddi endişe duyduğunu yineleyerek, gerilimin düşürülmesinin önemine ve diplomasinin gerekliliğine işaret etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşmesinde Pakistan’ın bakış açısını detaylı olarak paylaştı.

Kureyşi, Rusya-Ukrayna krizinden Pakistan’ın ciddi endişe duyduğunu vurgulayarak, gerilimin düşürülmesinin önemine ve diplomasinin gerekliliğine dikkati çekti.

Çatışmanın kimsenin çıkarına olmadığının altını çizen Kureyşi, çatışma durumunda ekonomik olarak en çok zararı gelişmekte olan ülkelerin gördüğünü kaydetti.

Kureyşi, Pakistan’ın anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını belirterek, Ukrayna makamlarının Pakistanlıların ülkeden tahliye edilmesindeki rolüne övgüde bulundu.