Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki trajik kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu keder anında Türkiye hükûmetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.