Pakistan'dan Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Asya 20.08.2022, 21:31
Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki trajik kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, bu keder anında Türkiye hükûmetine ve halkına en derin taziyelerin iletildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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