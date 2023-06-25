Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir notası

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Keşmir Kontrol Hattı’nda ateşkesin ihlal edilerek Hindistan’ın sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Delhi’ye protesto notası verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, masum sivillerin hedef alınması kınanarak, Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının insan onuruna ve uluslararası hukuka karşı olduğu vurgulanarak, Yeni Delhi’den ateşkese saygı duyması, olayı soruşturması ve Kontrol Hattı’nda barışı sürdürmesi talep edildi.

Pakistan ordusu, Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’nda sebepsiz yere açtığı ateş sonucu 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ŞUBAT 2021'DE ATEŞKESE RİAYET EDİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Hindistan ve Pakistan, 25 Şubat 2021'de ihtilaflı Keşmir sınırında 2003'te yapılan ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya varmıştı.

Pakistan’daki Pervez Müşerref yönetiminin Afganistan’da “teröre karşı savaşa” odaklanması için dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetiminin girişimiyle İslamabad-Yeni Delhi arasında 2003’te ateşkes yapılmıştı.

- KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü. Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.