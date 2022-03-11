Pakistan'dan Hindistan'a uyarı

Pakistan, Hindistan'a ait süpersonik uçan bir nesnenin kendi sınırları içinde düşmesi sonrası Yeni Delhi yönetimine uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın İslamabad'daki maslahatgüzarının çağrıldığını ve hava sahasının ihlal edilmesini protesto edildiğinin kendilerine iletildiğini duyurdu .

Pakistan yönetimi, yolcu uçuşlarını ve sivillerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği olayla ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Açıklamada Hindistan'ın "bu tür ihmallerin tatsız sonuçlarına karşı dikkatli olması ve gelecekte bu tür ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için etkili önlemler alması" konusunda uyarıldığı belirtildi.

Pakistan askeri sözcüsü Babar Iftikhar, doğu Pakistan şehri Mian Channu yakınlarında düşen nesnenin Hindistan'ın batısında Haryana eyaletindeki Sirsa'dan geldiğini kaydetti.

"Hava sahasında 124 km uçtu"

Iftikhar, "Bu cismin uçuş yolu, hem Hindistan hem de Pakistan hava sahasında birçok ulusal ve uluslararası yolcu uçuşunun yanı sıra insan hayatı ve yerleşim yerini tehlikeye attı" dedi.

Basın toplantısında konuşan bir Pakistan hava kuvvetleri yetkilisi, analiz edilen cismin yüzeyden yüzeye gönderilen süpersonik bir füze olduğunu, ancak silahsız olduğunu kaydetti. Aynı yetkili cismin Pakistan hava sahasında 124 kilometre uçtuğunu ve sonrasında düştüğünü belirtti.

Pakistan ayrıca Hindistan'ı olayla ilgili soruşturmanın sonucunu kamuoyuyla paylaşmaya çağırdı.

Daha önce üç kez savaşan nükleer silahla sahip komşu ülkeler, en son Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarının ardından 2019'da çatışmanın eşiğine gelmişti.

Kaynak: Euronews