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Pakistan'dan Türkiye'ye tebrik

Pakistan Başbakanı Şerif, tahıl koridoru anlaşmasının diplomatik bir başarı olduğunu ifade ederek anlaşmadaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti.

Asya 23.07.2022, 17:43
Pakistan'dan Türkiye'ye tebrik

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının tarihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurgulayarak, bunun tüm krizlerin anlamlı etkileşimler ile önlenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Şerif, tahıl koridoru anlaşmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, küresel gıda krizinin önlenmesindeki kilit rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi tebrik etti.

Kaynak: AA
#pakistan #tahıl anlaşması
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