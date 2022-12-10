Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile İİT Genel Sekreteri Taha bir araya geldi

Ulusal basındaki haberlere göre, İİT Genel Sekreteri Taha, beraberindeki 5 kişilik heyetle resmi ziyaret kapsamında Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi.

Taha, ilk olarak Dışişleri Bakanlığında Bilaval Butto Zerdari ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında Taha, İİT’nin Afganistan’daki Taliban yönetimiyle kadınların eğitimi başta olmak üzere uluslararası toplumun endişelerine çözüm bulmak için temas halinde olduğunu söyledi.

Taha, Taliban’ın İİT’nin bazı endişelerine duyarlı olduğuna işaret ederek, “Bu açık olarak kolay bir durum değil ve bir çözüm bulmak için onlarla tartışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Cammu Keşmir meselesine de değinen Taha, İİT’nin Pakistan’ın Keşmir konusundaki duruşunu daima desteklediğine dikkati çekti.

- "Afganistan" çağrısı

Dışişleri Bakanı Zerdari de Afganistan’ın dondurulan 7 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Afganistan’da insani kriz büyüyor. Bu sebeple uluslararası toplum, bu krizin bertaraf edilmesi için Afganistan’daki geçici hükümetle ilişki kurmalı.” ifadesini kullandı.

İİT’nin Afganistan’da yeni açılan ofisine övgüde bulunan Zerdari, İİT’nin Afganistan’daki durumu geliştirmek için doğru platform olduğunu vurguladı.

Zerdari, Afganistan’daki durumu karmaşık olarak nitelendirerek, “Fakat vazgeçmemeliyiz. Aksine biz onlarla (Taliban) terör, kızların ve diğerlerinin eğitimi gibi meseleler için ilişki kurmalıyız.” diye konuştu.

- Filistin'e destek vurgusu

Zerdari, Taha ile İslamofobi konusunu ele aldıklarını aktararak, İİT’nin İslamofobi için özel bir temsilci ataması konusunda ülke olarak desteklerini vurguladı.

Filistinlilere yönelik yeni şiddet dalgasını kınayan Zerdari, Pakistan’ın Filistin halkının haklı davasına desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Zerdari, Keşmir meselesine de değinerek, "Hindistan’ı Cammu Keşmir’de en kötü insan hakları ihlallerini yapmakla" suçladı.

Cammu Keşmir meselesine kalıcı çözüm bulunması için İİT’nin diplomatik çabalara öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Zerdari, Filistin ve Cammu Keşmir sorunlarının çözümü için dünyaya çağrıda bulundu.

Zerdari, İİT Genel Sekreteri Taha'nın, Azad Cammu Keşmir'e ziyaretinin İslam ümmetinin Cammu Keşmir halkıyla yan yana durduğunu göstermesi açısından dünyaya güçlü bir mesaj olacağını kaydetti.

İİT Genel Sekreteri Taha, yarın, Pakistan'ın kontrol ettiği Azad Cammu Keşmir’e ziyaret gerçekleştirecek.