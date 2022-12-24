Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari'nin başına ödül kondu

Zerdari, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e verdiği söyleşide, başına para ödülü koyan kişinin, Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nden (BJP) Manupal Bansal olduğunu ifade etti.

Uttar Pradeş eyaletindeki Bagpat bölgesinin liderliğini yapan Bansal, Zerdari'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından düzenlenen protestolarda, "bakanın kellesini getirene 20 milyon Hindistan Rupisi vereceğini" söylemişti.

Bansal, Modi'ye hakaretin kabul edilemez olduğunu belirterek, para ödülünü bizzat takdim edeceğini belirtmişti.

15 Aralık'ta düzenlenen ve küresel çapta artan terörizm olaylarının ele alındığı BMGK toplantısında, Zerdari'yle Hint mevkidaşı Subramanyam Cayşankar arasında tartışma yaşanmıştı.

Jaishankar, 11 Eylül saldırılarından sonra El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'daki Abbottabad şehrinde saklandığını ve burada ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü hatırlatmıştı.

Zerdari'yse yanıt olarak, "Usame bin Ladin öldürüldü ama Gucerat kasabı yaşıyor ve şu anda Hindistan'ın lideri" demişti. Bakan ayrıca Modi hükümetini Nazi Almanyası'nın faşist rejimine benzetmişti.

Pakistanlı bakanın Modi'ye hitaben kullandığı bu ifade üzerine BJP yanlıları 17 Aralık'ta farklı eyaletlerde protesto düzenlemişti.

Zerdari, son söyleşisinde açıklamalarının arkasında durarak, "Gucerat kasabı" ifadesinin kendisine ait olmadığını ve 2002'de yaşanan Gucerat ayaklanmalarındaki eylemciler tarafından kullandığını söyledi.

27 Şubat 2002'deki isyanda, Gucerat eyaletindeki Müslüman azınlıklarla Hindu milliyetçileri arasında çıkan çatışmalarda 2 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti. Bu dönemde Modi de eyaletin başkanlığını yapıyordu.

Zerdari, Müslümanların kullandığı "Gucerat kasabı" ifadesiyle Modi'nin halka unutturmaya çalıştığı tarihsel olguları hatırlattığını, bunun da şahsi hakaret olmadığını savundu.

Pakistanlı bakan, başına ödül konmasının suikast çağrısı olduğunu ve BJP'nin çizgiyi aştığını ifade etti.

Kaynak: Independent Türkçe