Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 907 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 949 bin 175’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 30 artışla 22 bin 7’ye, iyileşenlerin sayısı 893 bin 148’e çıktı.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 14 bin 536 artarak 2 milyon 4 bin 445'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 294 artarak 54 bin 956'ya, iyileşenlerin sayısı 9 bin 233 artarak 1 milyon 801 bin 761’e çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 4 bin 611 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 701 bin 19'a yükseldi.

Bugün 5 bin 439 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 63 bin 624 oldu.

Son 24 saatte 69 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 477'ye ulaştı.

Japonya'da da son 24 saatte 1309 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 785 bin 287'ye yükseldi.

Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 14 bin 423'e yükseldi.

Virüse yakalanan 750 bin 430 kişi ise sağlığına kavuştu.

AA