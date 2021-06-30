Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 979 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 957 bin 371’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 27 artışla 22 bin 281’e, iyileşenlerin sayısı 903 bin 484’e çıktı.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 21 bin 807 artarak 2 milyon 178 bin 272'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 467 artarak 58 bin 491'e, iyileşenlerin sayısı 10 bin 807 artarak 1 milyon 880 bin 413’e çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 276 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 751 bin 979'a yükseldi.

Bugün 4 bin 929 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 682 bin 680 oldu.

Son 24 saatte 62 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kaybı sayısı 5 bin 170'e ulaştı.

Son 24 saatte 1380 vakanın görüldüğü Japonya’da, virüse yakalanan 35 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 798 bin 159 vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs bulaşan 766 bin 616 kişi iyileşti, 14 bin 740 kişi yaşamını yitirdi.

AA