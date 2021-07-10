Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1828 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 971 bin 304’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 35 artışla 22 bin 555’e, iyileşenlerin sayısı 912 bin 295’e çıktı.

Ülkede, son 4 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1500’ün üzerinde seyrediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 35 bin 94 artarak 2 milyon 491 bin 6'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 826 artarak 65 bin 457'ye, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 561 artarak 2 milyon 52 bin 109’a çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 9 bin 353 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 827 bin 191'e yükseldi.

5 bin 910 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 737 bin 103 oldu.

Son 24 saatte 87 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 67'ye ulaştı.

Bugün açıklanan rakamlarla birlikte Malezya'da pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 458 artarak 819 bin 265’e, virüse bağlı can kaybı 11 artışla 14 bin 964’e yükseldi.

Son bir günde 74 bin 543 kişiye virüs testi yapılırken 1816 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 428 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA