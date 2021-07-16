Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 327 vakayla ülkedeki vaka sayısı 983 bin 719'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 31 artışla 22 bin 720’ye, iyileşenlerin sayısı 917 bin 329’a çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,17'yi geçti. Bu, 22 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. 22 Mayıs'ta Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,43 olarak gerçekleşmişti.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 54 bin artarak 2 milyon 780 bin 803'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1205 artarak 71 bin 397'ye, iyileşenlerin sayısı 28 bin 79 artarak 2 milyon 204 bin 491’e çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 bin 541 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 893 bin 323'e yükseldi.

6 bin 742 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 772 bin 542 oldu.

Son 24 saatte 115 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, can kayıpları 6 bin 728'e ulaştı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, Selangor eyaletine bağlı 34 mahallede 2 hafta boyunca devam eden karantina uygulamasının bu gece itibarıyla sonlanacağını duyurdu.

Japonya’da ise vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 432 artarak 835 bin 223’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 9 artışla 15 bin 42’ye yükseldi.

Son bir günde 71 bin 388 kişiye virüs testi yapıldı. 1892 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 376 kişi ise yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

AA