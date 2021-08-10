Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 884 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 75 bin 504’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 86 artışla 23 bin 4’e, iyileşenlerin sayısı da 967 bin 73’e çıktı.

Ülkede son 5 gündür günlük vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 32 bin 81 artarak 3 milyon 718 bin 821'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 48 artarak 110 bin 619'a, iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 486 artarak 3 milyon 171 bin 147’ye çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 19 bin 991 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 299 bin 767'ye yükseldi.

16 bin 258 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 1 milyon 57 bin 843 oldu.

Son 24 saatte 201 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 11 bin 162'ye ulaştı.

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 574 artarak 1 milyon 55 bin 602’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 artışla 15 bin 328’e yükseldi.

Son bir günde 32 bin 18 kişiye virüs testi yapılırken, 9 bin 212 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1230 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA