Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1194 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 939 bin 931’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 57 artışla 21 bin 633'e, iyileşenlerin sayısı 875 bin 581'e çıktı.

En son 22 Mayıs’ta 4 binin üzerinde vaka görülen ülkede o tarihten bu yana günlük vaka sayıları azalma eğilimi gösteriyor.

Öte yandan, Pencap eyaletinde hükümetin Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlerin sim kartlarının bloke edilmesine yönelik kararına sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından tepki gösterildi.

Pencap hükümetinin aldığı karar kapsamında dün Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlerin sim kartlarının bloke edilmesi kararlaştırılmış ve sadece aşı olan kişilerin sinema ve düğün salonlarına ve restoranlara gidebileceği duyurulmuştu.

Bu arada, Pakistan'da şimdiye kadar 10 milyon 500 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hükümet, yıl sonuna kadar 70 milyonun üzerinde vatandaşı aşılamayı hedefliyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 465 artarak 1 milyon 901 bin 490'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 164 artarak 52 bin 730'a, iyileşenlerin sayısı 5 bin 292 artarak 1 milyon 740 bin 436'ya çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 5 bin 793 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 652 bin 204'e yükseldi.

Bugün 8 bin 334 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 572 bin 113 oldu.

Son 24 saatte 76 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 844'e ulaştı.

Japonya'da son 24 saatte 1937 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 771 bin 840'a yükseldi.

Son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 13 bin 977'ye yükseldi. Ülkede 724 bin 804 kişi iyileşti.

AA