Pakistan, Endonezya ve Malezya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 663 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 949 bin 838’e yükseldi. Ülkede, 21 Ekim 2020'den bu yana görülen en düşük vaka sayısı kaydedildi. 21 Ekim'de Pakistan'da 667 vaka görülmüştü.

Ölenlerin sayısı 27 artışla 22 bin 34’e, iyileşenlerin sayısı 894 bin 352’ye çıktı.

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 1,69 olarak gerçekleşti. Bu, 18 Ekim’den bu yana kaydedilen en düşük oran oldu.

Öte yandan hükümet, Pfizer-BioNTech firması ile 13 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşmaya vardı. Yetkililer, söz konusu aşıların 2021 yılı içerisinde teslim edileceğini kaydetti.

Pakistan'da şimdiye kadar 13 milyon 484 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 13 bin 668 artarak 2 milyon 18 bin 113'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 335 artarak 55 bin 291'e, iyileşenlerin sayısı 8 bin 375 artarak 1 milyon 810 bin 136’ya çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 4 bin 743 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 705 bin 762'ye yükseldi.

Bugün 5 bin 557 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 639 bin 181 oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 4 bin 554'e ulaştı.

AA