Pakistan, Endonezya ve Malezya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1629 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 932 bin 140’a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 76 artışla 21 bin 265’e, iyileşenlerin sayısı 863 bin 111’e çıktı.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 832 artarak 1 milyon 856 bin 38’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 163 artarak 51 bin 612'ye, iyileşenlerin sayısı 4 bin 187 artarak 1 milyon 705 bin 971’e çıktı.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 6 bin 241 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 616 bin 815'e yükseldi.

Bugün 5 bin 133 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 526 bin 809 oldu.

Son 24 saatte 87 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 378'e ulaştı.

AA