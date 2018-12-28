Pakistan FETÖ okullarını Maarif Vakfı'na devretti

Pakistan Terörle mücadele kapsamında FETÖ'yü terör örgütü kabul eden ilk yabancı ülke oldu. Bu kapsamda ülkedeki tüm okulları Maarif vakfına teslim edecek.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'nün ülkede terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.

FETÖ’nün Pakistan’daki ‘PakTurk’ okullarının peşine düşen Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri sonuç verdi. Pakistanlı bir avukat tarafından verilen “FETÖ terör örgütü olarak tanınsın” başvurusunu görüşmeye başlayan Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin kararını açıkladı. Pakistan Terörle mücadele kapsamında FETÖ'yü terör örgütü kabul eden ilk yabancı ülke oldu

Propagandalar işe yaramadı

Mahkeme kararını etkilemek için ülkede yoğun bir propaganda faaliyeti başlatıldı. Ülkenin önde gelen hukukçu, bürokrat ve siyasetçileriyle görüşmeler gerçekleştiren örgüt üyeleri destek istedi. FETÖ’cüler, sosyal medyada da kampanyalar düzenlemeye başladı. “Anayasa Mahkemesinin vereceği karar hukuksuz olur” gibi mesajlar sürekli sosyal medyada gündeminde tutuluyor. Örgüt, okullarda eğitim gören öğrencileri kullanarak da gösteriler düzenliyor. Sosyal medya üzerinden dakika dakika aktarılan eylemlerde Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Maarif Vakfı, FETÖ okullarının teslimi konusunda Pakistan Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştü. Sürecin olumlu seyrettiğini belirten Maarif Vakfı, FETÖ okullarının bağlı bulunduğu Çağ Eğitim Vakfı ve Pak-Türk okullarını devralmaya hazırlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2018, 10:40