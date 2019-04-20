Pakistan, Gıda Güvenliği İslam Örgütü'ne üye oldu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisi, Pakistan'ın, Gıda Güvenliği İslam Örgütü’nün (IOFS) 33'ncü üyesi olduğunu deklare etti.

IOFS üyeleri Kazakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, İran, Mısır, Kuveyt, Katar, Senegal ve diğer Müslüman ülkelerdir.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın özel bir organı olan IOFS, ilgili ülkelerde bir yemek havuzu oluşturma imkanı da dahil olmak üzere, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) türünde bölgesel bir fon şeklinde bir gıda yardım sistemi geliştiriyor.

İslam Gıda Güvenliği Örgütü'nün merkezi Kazakistan'ın başkenti Astaan (Nur-Sultan)'da bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net