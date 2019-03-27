Pakistan hava sahası uçuşlara yeniden açıldı

Pakistan hükümeti, Hindistan ile olan gerginliklerin artması nedeniyle 28 gün boyunca kapalı tuttuğu hava sahasını dün akşam itibariyle tüm iç ve dış hat uçuşlarına yeniden açtı.

Ülke bu ayın başlarında İslamabad, Karaçi, Peşaver ve Quetta'dan uçuş operasyonlarına kısmen devam etti.

Artık tüm havaalanlarından uluslararası ve yerel hatlar için uçuş operasyonları programa göre sürdürülecek.

Pakistan, güvenlik durumu sonrasında 27 Şubat'taki hava sahasını kapattıktan sonra tüm uluslararası ve iç hat uçuşları askıya almıştı. Sivil Havacılık İdaresi, tüm havacılara ülkenin hava sahasının kapatılması konusunda bildirimde bulunmuştu.

PIA sözcüsü Mashood Tajwar, Salı günü hava sahasının açılmasının ardından Pakistan Uluslararası Hava Yolları'nın (PIA), Lahor'dan İslamabad PK-652, PK-651, PK-650 ve PK-653 programa göre çalıştırıldığını açıkladı.

Bununla birlikte, güvenlik nedeniyle Bangkok, Kuala Lumpur ve Yeni Delhi'ye uçuşlar yapılmayacak.

Kaynak: Dawn