Pakistan - Hindistan havaalanlarını uçuşa kapattı

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın İstanbul'dan, İslamabad'a geri döndüğü öne sürüldü.

Pakistan ile Hindistan, savaş uçaklarının düşmesiyle havada tırmanan gerilim üzerine çok sayıda havalimanının ulusal ve uluslararası uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Pakistan'da Lahore, Multan, Faysalabad, Sialkot and İslamabad'daki havalimanları sivil ve ticari uçuşlara kapatıldı.

Hindistan tarafında ise Srinagar, Cammu, Leh, Çandigar ve Amritsar'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların da ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rota arayışında olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 10:48