Pakistan, Hindistan'ı "terör faaliyetlerine dahil olmakla" suçladı

Ulusal basındaki haberlere göre, Har, başkent İslamabad’da düzenlediği basın toplantısında, Hindistan’ın aralarında geçen sene Lahor’daki bombalı saldırının da bulunduğu çeşitli terör faaliyetlerine dahil olduğuna dair ellerinde güçlü kanıtlar olduğunu söyledi.

Har, "Hindistan’ı Pakistan’da terör faaliyetlerine dahil olmakla" suçlayarak, “Terörü Hindistan’dan daha iyi kendi çıkarları için kullanan bir ülke yok.” dedi.

Hindistan'ın kendisini terörün en büyük kurbanı olarak gösterdiğini belirten Har, bunun yanı sıra Yeni Delhi'nin uluslararası terörle mücadelede hiçbir rolü olmadığını savundu.

Har, son 3 yılda Pakistan'da 1213 saldırı düzenlendiğini ve 211 güvenlik gücünün hedef alındığını ifade ederek, bu saldırıların arkasında Hint istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) olduğunu iddia etti.

Uluslararası topluma Yeni Delhi’nin Pakistan’ı istikrarsızlaştırmaya çalışma girişimlerini dikkate alma çağrısında bulunan Har, 14 Kasım 2020’de Hindistan'ın ülkede terörü finanse etmekle suçlandığı bir dosya hazırlandığını, bunun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne ve BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesine teslim edildiğini anımsattı.

Har'ın açıklamaları, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ın benzer ifadelerinin ardından geldi.

Dün, İçişleri Bakanı Sanaullah, Hindistan'a karşı benzer suçlamalar yöneltmişti.