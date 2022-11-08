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Pakistan İçişleri Bakanlığı çalışanlarından zam protestosu

Pakistan'da İçişleri Bakanlığı çalışanları, maaş zammı talebiyle Bakanlık önünde gösteri yaptı.

Asya 08.11.2022, 15:27
Pakistan İçişleri Bakanlığı çalışanlarından zam protestosu

Başkent İslamabad'da Bakanlığın bulunduğu kırmızı bölge içerisinde yaklaşık 300 kişilik bir grup protesto için bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığında çalışan işçilerden oluşan grup, maaşlarına zam talep etti.

Göstericiler, enflasyonun arttığını ve kendilerine zam yapılmadığını belirtti.

Polis, Bakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

#pakistan
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