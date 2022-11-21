Pakistan ile Afganistan arasındaki Çaman Sınır Kapısı tekrar açıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, saldırının ardından iki ülke askerleri arasında devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildi.

Yetkililer, Afganistan'ın saldırganı Pakistan'a teslim edeceği konusunda güvence verdiğini belirtti.

Sınırdaki Pakistan ve Afganistanlı güvenlik güçleri el sıkıştı ve sınır kapısı 8 gün sonra tekrar yayalara ve ticari geçişlere açıldı.

Pakistanlı yetkililer, 13 Kasım'da Afganistan tarafından ateş açılması sonucu bir Pakistanlı askerin ölmesi, diğerinin yaralanması sebebiyle sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını açıklamıştı.

Yetkililer, saldırganın Pakistan makamlarına teslim edilene kadar sınır kapısının kapalı kalacağını belirtmişti.

Çaman'da sık sık çatışmalar yaşanıyor

İki ülkenin sınır güçleri arasında Çaman’da sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor.

Çaman ve Torkham sınırları, en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.