Pakistan IMF ile masaya oturuyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, mali kriz içindeki Pakistan'ın ekonomi yetkilileriyle bugün bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmede bir "kurtarma paketinin" konuşulacağı tahmin ediliyor.

Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar, geçen hafta yaptığı açıklamada borç alımı için IMF ile resmi görüşmelere başlanacağını duyurmuştu.

Bakan Umar bugün IMF'nin Endonezya'nın Bali Adası'nda başlayacak yıllık toplantısına katılıyor.

Görüşmeyle ilgili konuşan IMF Başkanı Lagarde, "Açıklamasını gördüm ama henüz Pakistan Maliye Bakanı ile görüşmedim. Bugün öğleden sonra delegasyonla bir araya geleceğiz. Bir ekonomik program isteyeceklerini düşünüyorum ama bu henüz tartışılmış değil" ifadelerini kullandı.

Christine Lagarde, yapılacak görüşmeye, IMF'nin iki numarası David Lipton'ın da katılacağını açıkladı.

Cari açığın milli gelire oranı yüzde 8'in üzerinde olduğu Pakistan ekonomisi dış finansmana bağımlılığı nedeniyle kırılgan gelişen ülkeler arasında değerlendiriliyor.

İmran Han yönetimindeki Pakistan hükümeti Temmuz ayında ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak için Washington merkezli Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF)'den ülke tarihinin en büyük kurtarma paketlerinden biri için başvuracağı açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 12:29