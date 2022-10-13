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Pakistan'ın birçok kentinde elektrik yok

Elektrik iletim sistemindeki arıza nedeniyle başta Karaçi olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.

Asya 13.10.2022, 11:26
Pakistan'ın birçok kentinde elektrik yok

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güney iletim sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle bu bölgelere elektrik sağlanamadığı belirtildi.

Yetkililer, arıza sebebiyle 6 bin megavat elektrik açığı olduğunu, sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Elektrik kesintisinden Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletinin etkilendiği ifade edildi.

Arızanın düzeltilmesinin en az 5 saat süreceği belirtiliyor.

#pakistan
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