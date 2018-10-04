Pakistan'ın İslami partileri ve kanaat önderleri Afgan barışına destek verdi

Pakistan'ın İslami partileri ve kanaat önderleri, Afganistan'da istikrarın sağlanması için barış sürecine destek verdiklerini açıkladı.

Afganistan Yüksek Barış Konseyi üyeleri, Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak ve Darul Ulum Hakkaniye Medresesi lideri Mevlana Samiül Hak ile bir araya geldi.

Maulvi Ataullah Lodin başkanlığındaki Afganistanlı konsey üyelerine ülkenin Taliban'la masaya oturarak anlaşmazlığı ve güvensizliği sona erdirmesi çağrısı yapan Pakistanlı dini liderler, Afganistan'a barış gelmesi için görev almaya hazır olduklarını söyledi.

Darul Ulum Hakkaniye Medresesi lideri Hak, AA muhabirine, Afgan delegasyonuna, barış görüşmelerinin kendi medreselerinde yapılması önerisinde bulunduklarını belirtti.

Afganistan Talibanı'nın üyelerinin olduğu örgütten destek

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki medresenin mezunları arasında Afganistan Talibanı'nın önemli üyeleri de bulunuyor.

Afgan heyet daha sonra Cemaat-i İslami Partisi lideri Hak'la bir araya geldi. AA muhabirine ziyareti değerlendiren Hak, "Afganistan'da barışın tüm bölgedeki istikrar için önemli olduğuna inanıyoruz. Afganistanlı kardeşlerimizin barış, istikrar ve egemenlik yolunda her zaman yanlarında olacağız." diye konuştu.

Hak, ülkedeki tüm grupların barış için bir araya gelmesi ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi için çalışması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA