Pakistan'ın Kuzey Veziristan eyaletinde 10 saldırgan etkisiz hale getirildi
Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker hayatını kaybetti.
Asya 13.07.2022, 23:17
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan’ın Data Khel bölgesinde güvenlik güçleri, saldırganlara yönelik 2 operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmalarda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 asker yaşamını yitirdi.
Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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