Pakistan İngiltere'den Kohinoor elmasını geri vermesini istedi

Pakistan Bilgi Bakanı Fawad Chaudhry, Perşembe günü İngiltere'den ünlü Koh-i-Noor elmasının İslamabad'a geri verilmesini istedi.

Chaudhry ayrıca, İngiliz imparatorluğunun Pakistan, Hindistan ve Bangladeş’ten Bengal kıtlığı ve İngiliz Komutan Reginald Dyer’in önderlik ettiği İngiliz kuvvetlerinin silahsız ve barışçıl protestoculara ateş açması nedeniyle özür dilemesi gerektiğini de söyledi.

Bakan, "İngiliz imparatorluğunun, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş milletlerinden Jallianwala katliamı ve Bengal kıtlığı konusunda özür dilemesi gerektiği talebini tamamen onayla. Bu trajediler İngiltere'nin yüzündeki yara." Dedi. “... Ayrıca Kohinoor elmasının ait olduğu Lahore müzesine iade edilmesi gerekiyor.” dedi.

Chaudhry'nin sözleri, İngiliz Başbakanı Theresa May’ın sömürge döneminde İngiliz Ordusu’nun "utanç verici yara izi" olarak nitelendirdiği olaylar için pişmanlık duyduğunu ifade etmesinden bir gün sonra geldi.

May, İngiltere’nin cinayetlerin 100’üncü yıldönümünü anmaya hazırlanırken, İngiliz Parlamentosu’na verdiği demeçte, "Olanlardan ve acıların nedeninden dolayı çok üzgünüz." Dedi.

Adı "Işık Dağı" anlamına gelen 105 karatlık elmasın, Pencap eyaletinin sömürgeleştirilmesinin ardından 19'uncu yüzyılda İngiltere tarafından "çalındığını" iddia edilen pırlanta, son 150 yıldır İngiliz tacı mücevherlerinin bir parçası olmuştur.

2016 yılında, Pakistan’ın Pencap devlet yetkilisi Kohinoor elmasının 1849’da Doğu Hindistan Şirketi ile yapılan bir anlaşmanın ardından İngiltere’ye verildiğini söylemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 16:43