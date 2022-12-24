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Pakistan intihar girişimlerini cezalandıran yasayı kaldırdı

İngiliz Hindistan'ı sömürge döneminden kalan, intihar girişimlerini cezalandıran yasanın feshedildiği aktarıldı.

Asya 24.12.2022, 16:36
Pakistan intihar girişimlerini cezalandıran yasayı kaldırdı

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, intihar girişimlerini cezalandıran kanunun feshedilmesine yönelik yasa değişikliği kararını onayladı.

İngiliz Hindistan’ı sömürge döneminden kalan yasa kapsamında Pakistan'da intihar girişiminde bulunanlar, bir yıla kadar hapis cezası veya para cezasıyla karşı karşıya kalıyordu.

Koalisyon ortağı Pakistan Halk Partisi (PPP), söz konusu yasa değişikliğini meclise getirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Pakistan’da 2019’da her 100 bin kişiden en az 8’i intihar etti.

#pakistan #intihar
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