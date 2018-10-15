Pakistan Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü için ortak çalışması memnuniyet verici." şeklinde değerlendirdi.

Faysal, konuya ilişkin bir soruya yazılı cevabında, soruşturma devam ettiğinden açıklama yapmak için soruşturma sonucunu beklemenin daha uygun olduğunu belirtti.

Faysal, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın sorunun çözümü için ortak çalışması memnuniyet verici. Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın ve kardeşçe bir ilişki içerisindedir. Umudumuz iki kardeş ülkenin bu sorunu ortak bir şekilde ele alıp çözmesidir." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net