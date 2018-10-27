Pakistan Keşmir'in 'Kara Günü' için yürüdü

"Kara gün" olarak adlandırılan Keşmir'in ele geçirilmesinin 71. yıl dönümünde Pakistan'da ülke genelinde protestolar düzenlendi.

Yıl dönümü etkinlikleri ülke genelinde saygı duruşunda bulunularak başladı. Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, işgale tepki olarak vatandaşların siyah kol bandı takması talebinde bulundu.

Pakistan'ın Lahor ve Peşaver kentleri ile Keşmir'in Muzafferabad şehrinde yapılan protestolarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması talepleri dile getirildi.

Hindistan'da ise "Katılım günü" adıyla anılan günde Alvi açıklama yaparak, "İşgal edilen Keşmir'deki kardeşlerimizin fedakarlıklarına saygılarımızı sunuyoruz. Hint işgaline karşı tepkilerini dile getiren Azad Cammu ve Keşmir'deki halka olan ahlaki, diplomatik ve politik desteğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan İmran Han ise açıklamasında, "Keşmirlilerin BMGK kararlarıyla meşru olan kendi kaderini tayin hakkı yerine getirilene kadar ahlaki, siyasi ve diplomatik desteğimizi geri çekmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Han, BM'nin Keşmir raporlarında Hindistan'ın bölgede insan hakları ihlallerinde bulunduğunun yer aldığını da kaydetti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den beri aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyu ile belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.