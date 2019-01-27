Pakistan, Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğunu kapattı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afgan bir kadın, çantasında el bombasıyla konsolosluğa girmek isterken yakalandı.

Açıklamada, Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ek koruma talep edildiği ve yakalanan kadınla ilgili incelemenin detaylarının büyükelçilikle paylaşılması talebinde bulunulduğu dile getirildi.

Konsolosluğun ek güvenlik önlemleri alınıncaya kadar kapalı kalacağı belirtilen açıklamada, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin, ülkedeki tüm konsolosluklar için ek güvenlik önlemi talep ettiği ifade edildi.

Konsoloslukta Afgan öğrenciler için yapılan bir sınavın devam ettiği sırada yaşanan olayla ilgili, Afganistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Mezar-ı Şerif Konsolosluğu, ülkedeki en yoğun Pakistan misyonu olma özelliği taşıyor. Konsoloslukta her gün yüzlerce vize başvurusu yapılıyor.