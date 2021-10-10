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'Pakistan nükleer programının babası' Abdul Kadir Han vefat etti

Pakistan’ın nükleer silah programını başlatan isim olarak bilinen Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Asya 10.10.2021, 10:22 10.10.2021, 10:40
'Pakistan nükleer programının babası' Abdul Kadir Han vefat etti

Pakistan’ın nükleer silah programını başlatan Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılan Han, burada yaşamını yitirdi.

Pakistan’ın nükleer silah programını başlatan isim olarak bilinen Han’ın ölümü dolayısıyla başta Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.

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#Abdul Kadir Han
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