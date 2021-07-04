Pakistan o saldırı için Hindistan'ı sorumlu tutuyor

Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı, geçtiğimiz ay Lahor şehrinde düzenlenen bomba yüklü araç saldırısının arkasında Hindistan'ın olduğunu öne sürdü.

Pakistan’ın Lahor kentine bağlı Johar kasabasında Leşker-i Tayyibe örgütünün kurucusu Hafız Said’in evi yakınlarında 23 Haziran'da bomba yüklü bir araç patlamış, saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralanmıştı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf, yapılan inceleme sonrası söz konusu saldırıyı Hindistan İstihbarat Teşkilatı (RAW) adına çalışan bir ajanın yaptığını belirlediklerini iddia etti.

Yusuf, söz konusu ajanın Hindistan vatandaşı olduğunu ve bu ülkede ikamet ettiğini belirterek, "Adli analizler yapıldı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin kullandıkları elektronik cihazlar ele geçirildi. Bu saldırının RAW tarafından düzenlendiğine dair hiçbir şüphemiz yok." diye konuştu.

Pakistanlı yetkili, 'Hindistan'ın düzenlediği terör saldırılarını' dünyaya ifşa etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Pakistan ve Hindistan hükümetleri, ülkelerinde meydana gelen terör saldırılarından dolayı uzun yıllardır birbirlerini suçluyor.

ABD ve Hindistan'a göre Hafız Said terörist

Yeni Delhi yönetimi Pakistan'da yaşayan Hafız Said’in 2008'de Mumbai'de meydana gelen ve 170 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyı düzenleyen kişi olduğunu iddia etmişti. Hafız Muhammed Said, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından da terör örgütü lideri olarak kabul ediliyor ve kendisini yakalayanlara 10 milyon dolar ödül vaat ediyor.

Yeni Delhi ve Washington yönetimi, Pakistan hükümetini Hafız Said ve örgütüne karşı daha sert önlemler almaması sebebiyle sürekli eleştiriyor.

Kaynak: Euronews