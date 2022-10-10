Pakistan ordusu, hükümet değişikliğinde rolü olduğu iddialarınI reddetti

Ulusal basındaki haberlere göre, Abbottabad şehrindeki etkinlikte konuşan Bacva, silahlı kuvvetlerin siyasete dahil olmadığını ve herhangi bir partinin arkasında durmadığını söyledi.

Bacva, ülkede yaşanan hükümet değişikliğinde ordunun rolü bulunduğuna yönelik iddiaları reddederek, siyasi sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırmak isteyen herhangi bir hareketin parçası olmadıklarına işaret etti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, görevden düşürülmesinde ordunun rolü olduğunu ima eden açıklamalarda bulunmuştu.