Pakistan ordusu teröristlerle çatıştı
Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Asya 31.12.2021, 11:33
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan bölgesinin Mir Ali kasabasında güvenlik güçleri, teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, bir terörist yakalandı.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde ise güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
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