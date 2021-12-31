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Pakistan ordusu teröristlerle çatıştı

Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Asya 31.12.2021, 11:33
Pakistan ordusu teröristlerle çatıştı

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan bölgesinin Mir Ali kasabasında güvenlik güçleri, teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, bir terörist yakalandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde ise güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

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#pakistan
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