Pakistan, Rusya'yla 2 milyar dolarlık anlaşmanın geçerliliğini uzattı

Pakistan, Rusya tarafından döşenecek olan Kuzey-Güney gaz boru hattı için 2 milyar dolarlık bir anlaşmanın geçerlilik süresini uzattı.

İki ülke Ekim 2015 tarihinde bazı enerji santrallerinin yakıt talebini karşılamak için Karaçi'den Lahor'a ithal sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gönderecek olan Kuzey-Güney boru hattını inşa anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın 16 Ekim'de sona ermesi sonrası Pakistan, projeye yönelik ticari bir anlaşmayı sonuçlandırmak için gelmiş olan bir Rus heyetinin mevcut ziyaretinde anlaşmayı uzattı.

Pakistan ve Rusya, 10 milyar dolarlık açık deniz boru hattı üzerinde fizibilite çalışması için anlaşma imzaladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 11:41