Pakistan seçim sonuçlarına itiraz

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Pakistan seçimlerinde ana muhalefet parti lideri eski kriket oyuncusu İmran Han favori olarak gösteriliyordu. Pakistan Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen bilgilere göre İmran Han rakiplerinin önünde görülüyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda yaşanan teknik aksamalar nedeniyle seçime katılan diğer partiler sonuçları kabul etmeyerek seçim sonuçları ile ilgili manipülasyon yapıldığını iddia ediyorlar.

Eski Başbakanlardan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında; “ Halkın tercihiyle pervasız bir şekilde oynanması kabul edilemez” dedi.

PAKİSTAN’DA DÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMİN ÖNEMİ

Pakistan yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip. Müslüman ülkeler içinde nüfusu en kalabalık ülkelerin başında geliyor. Komşusu Hindistan’la yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle askeri ciddi bir askeri güce sahip. Ordu envanterinde atom bombaları yer alıyor.

Pakistan’ın iç siyasetinde uzun zamandır çalkantılar yaşıyor. Liderler hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları halkın tepkisini çekiyor. Dün yapılan seçimler, Pakistan’ın 71 yıllık tarihinde yaşanan askeri darbeler sonrası gerçekleşen en ciddi demokratikleşme hamlesi olarak görülüyor.





Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 12:35