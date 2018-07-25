Pakistan seçimlerinde muhalif lider önde, itirazlar gecikmedi

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Pakistan seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar muhalefet lideri İmran Han'ı önde gösterirken diğer partiler sonuçlara itiraz etti.

Pakistan Müslüman Birliği (PML-N) partisinin başkanı Şahbaz Şerif, seçimlerde geniş çaplı hile yapıldığını iddia etti. Aynı zamanda eski Başbakan Navaz Şerif'in kardeşi olan Şahbaz Şerif, oyların yaklaşık yüzde 50'sinin sayılmasının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Yaklaşık 106 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 50 ila 55 arasında olduğu belirtildi. Pakistan'da 2013 yılında gerçekleşen seçimlerdeki katılım oranı da bu civardaydı.

Yarış, hapisteki eski başbakan Navaz Şerif'in kısa süre öncesine kadar liderliğini yaptığı PML-N ile eski kriket yıldızı İmran Han'ın arasında geçiyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre her iki adayın da seçimler sonucunda mecliste çoğunluğu sağlayacak oyu alması beklenmiyor.

Analistler de Pakistan ordusunun seçim öncesinde Han lehine müdahalelerde bulunduğu yönündeki yaygın iddialara rağmen, oyların başa baş gittiğini aktardı. Çeşitli çevreler, bugün düzenlenen genel seçimleri Pakistan'ın "en kirli seçimi" olarak nitelendirmişti.

Sonuçlarda ülkenin en kalabalık vilayeti ve Şerif'in favori olduğu Pencap'ın belirleyici olması bekleniyor.

Seçim komisyonu sözcüsü Nedim Kasım, AP'ye yaptığı açıklamada, Han'ın oyunun iptal edilebileceği yönünde bir duyuru yayınladıklarını aktardı. Buna Han'ın oyunu televizyon kameralarının önünde kullanarak "oy pusulasının gizliliğini ihlal etmesini" gerekçe gösteren Kasım, 65 yaşındaki siyasetçinin anayasayı ihlal ettiğini söyledi.

Eski spor yıldızı Han'ın en büyük vaadi yolsuzluğu ortadan kaldırmak. Han, Pakistan'da yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunlardan Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Birliği'ni (PML-N) ve geçmişte güç birliği yaptığı Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zavari liderliğindeki Pakistan Halk Partisi'ni (PPP) sorumlu tutuyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 23:45