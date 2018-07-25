Pakistan seçimlerinde üç liderin sert rekabeti



Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Pakistan genel seçimleri, seçim kampanyalarında yaşanan kanlı olayların gölgesinde yapıldı. Seçimlerde yolsuzluk sorununu ortadan kaldırmayı vaat eden’ Adalet Hareketi’ lideri (PTI) İmran Han favori olarak gösteriliyor.

Üç dönem başbakanlık yapmış Navaz Şerif de ‘Pakistan Müslüman Ligi’ isimli partisiyle seçimlere katıldı. Hakkında açılan yolsuzluk soruşturması neticesinde hapse atılan Şerif’in yakın zamanda serbest bırakılması bekleniyor. Hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle siyasette zor günler geçiren Şerif, Pakistan siyasetinin güçlü aktörleri arasında gösteriliyor.

Benazir Butto’nun oğlu Bilaval Butto Zardari liberal kanadın desteğini alarak seçimlere gitti. Ancak babasının başbakanlığı döneminde ortaya atılan rüşvet iddiaları dolayısıyla halkta ciddi bir karşılığının olmadığı ifade ediliyor.

SEÇİM SONUÇLARINI PENCAP BELİRLEYECEK

Pakistan’ın Hindistan sınırında yer alan Pencap bölgesi Pakistan nüfusunun yarısını içinde barındırıyor. Pencap şehrinde birinci olan partinin iktidar olması bekleniyor. İmran Han, Pencap eyaletinde Şerif hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarını propagandasında kullanmıştı. Han söylemleriyle, Pencap halkının Şerif’e karşı öfke duymasına neden olmuştu.

Pencap’ta İmran Han’ın öne çıktığı dile getiriliyor ve Han muhtemel başbakan olarak görülüyor.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 17:30