Pakistan siyasetinde şeffaflık seferberliği

Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda federal hükümet, ülke tarihinde ilk kez, 2002’den bu yana eski cumhurbaşkanı, başbakan ve üst düzey devlet görevlilerinin yabancı devlet liderlerinden aldığı hediyelerin kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

Geo News televizyonundaki habere göre, ülke tarihinde ilk kez, 2002-2023 döneminde cumhurbaşkanı, başbakan ve üst düzey devlet görevlilerinin yabancı devlet liderlerinden aldığı hediyelere ilişkin 466 sayfalık kayıtlar erişime açıldı.

Bu kapsamda yabancı liderlerden hediye alanlar arasında eski cumhurbaşkanlarından Orgeneral Pervez Müşerref, Asıf Ali Zerdari, eski başbakanlar Şevket Aziz, Yusuf Rıza Gilani, Navaz Şerif ve İmran Han bulunuyor.

Şu an görevdeki Başbakan Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin aldığı hediyeler de sisteme yüklendi.

Buna ek olarak federal bakanlar ve üst düzey devlet yetkililerinin aldığı hediyeler de kayıtlar da görülebiliyor.

Paylaşılan kayıtlara göre eski cumhurbaşkanlarından Asıf Ali Zerdari 181, Orgeneral Pervez Müşerref 126, eski başbakanlardan Navaz Şerif 55 ve İmran Han 126 hediye aldı.

Bununla birlikte eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, üst düzey ordu mensuplarının ve yargıçların aldığı hediyelerin de kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

ŞAHBAZ ŞERİF, ALDIĞI HEDİYELERİ İADE ETTİ

Pakistan yasalarına göre değeri 10 bin ile 400 bin rupi (672 lira -26 bin 916 lira) arasındaki hediyeler, değerinin yüzde 15’inin ödenmesiyle hediye verilen kişinin mülkü olabiliyor.

Değeri 400 bin rupiden (26 bin 916 lira) fazla olan hediyelerin ise sadece cumhurbaşkanları ve başbakanlar tarafından kullanılmasına izin veriliyor.

Başbakan Şahbaz Şerif’in, 2002’den 2023’e kadar paylaşılan kayıtlarda, pahalı hediye ve mücevherleri, ilgili devlet kurumuna iade ettiği görüldü.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Alvi'nin 2,5 milyon rupi (168 bin lira ) değerinde Rolex marka saat ve Arif Alvi'nin eşi Samina Alvi'nin 1,19 milyon rupi (80 bin lira) değerinde kolye aldığı kayıtlara geçti.

HEDİYE OLARAK ALINAN PAHALI ARABALAR, SAATLER, MÜCEVHERLER

Kayıtlara göre, eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, 107,8 milyon rupi (7 milyon 253 bin lira) değerinde iki lüks araç için 16,1 milyon rupi (1 milyon 83 bin lira) bedel ödeyerek bu araçların sahibi oldu.

Eski Başbakan Navaz Şerif, değeri 19,5 milyon rupi (1 milyon 312 bin lira) olan bir yüzük, Navaz Şerif’in eşi Gülsüm Navaz ise değeri 54,6 milyon rupi (3 milyon 673 bin lira) olan bilezik, kolye ve küpe aldı.

Navaz Şerif’in oğlu Hüseyin Navaz da değeri 2 milyon rupinin (138 bin lira) üzerinde 2 Rolex marka saatin sahibi oldu.

Eski Başbakan İmran Han ise 85 milyon rupi (5 milyon 719 bin lira) değerinde bir kol saati, değeri 9,7 milyon rupi (652 bin lira) olan 3 Rolex marka saat aldı. İmran Han’ın eşi Büşra Bibi de 17 milyon rupi (1 milyon 143 bin lira) değerinde kolye, bilezik ve küpenin sahibi oldu.