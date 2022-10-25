Pakistan, Suudi Arabistan ile 3 milyar dolarlık kredi vadesinin uzatılmasını görüşecek

The News gazetesindeki habere göre, döviz rezervleri 7,5 milyar dolara kadar gerileyen Pakistan, ödemeler dengesi krizini atlatmak için Suudi Arabistan ve Çin gibi dost ülkelerden ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) finansal desteğe ihtiyaç duyuyor.

Başbakan Şerif, aralarında Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar’ın yer aldığı heyetle, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’da bulunuyor.

Şerif’in ziyaretinde Suudi Arabistan ile aralıkta dolacak 3 milyar dolarlık kredinin vadesinin uzatılması, ek finansal destek, ödemesi ertelenmiş petrol kolaylığı ve Gvadar’da petrokimya kompleksi için 10-12 milyar dolarlık yatırımın hayata geçirilmesi gibi konuları görüşmesi bekleniyor.

Başbakan Şerif, gelecek ay Çin’e de ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şerif'in Çin ile 6,3-7,2 milyar dolarlık kredi vadesinin uzatılması ve ek borç talep etmeyi görüşeceği belirtiliyor.

Pakistan, mevcut mali yılda 32-34 milyar dolar arasında dış finansmana ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte hükümet şimdiye kadar 2,23 milyar dolarlık dış finansman akışı sağlayabildi.