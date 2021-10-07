Pakistan Talibanı yeni katılımlarla büyüyor

Pakistan Talibanı (TTP), bölgedeki tüm silahlı grupları çatısı altında bir araya getirme yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak, TTP'nin geçmişteki önemli komutanlarından Şiryar Mesud'un grubu tamamen TTP'ye katıldı.

Katılım, TTP'nin medya kolu 'Umar Media' tarafından sosyal medya üzerinden açıklandı.

Şiryar Mesud'un ölümü sonrasında, liderlik ettiği ana grubun liderliğine Muhlis Yar getirilmişti. Bu grup, 2020 yılı Temmuz ayında, TTP'nin merkezi grubuna tekrar katılmıştı. Mesud'un çevresindeki diğer isimler ise ayrı olarak hareket etmişti. Yerel kaynaklar, TTP çatısı altına giren son grubun bu isimlerden oluştuğu belirtiyor.

TTP katılımlarla büyüyor

Şiryar Mesud'un grubu, son süreçte TTP'nin merkezi çatısı altında birleşen dördüncü büyük Pakistan Talibanı grubu niteliğinde.

Güney Veziristan merkezli bu grubun yanı sıra daha önce Cemaat el Ahrar, Hizb el Ahrar ve Hekimullah Mesud grupları TTP'nin merkezi yapılanmasına dahil olmuştu.

Bununla beraber, yeniden toparlanma sürecinde TTP çatısı altına dahil olan grup sayısı 10'a yükseldi. Pakistan Talibanı gruplarının yanı sıra bölgedeki cihat yanlısı yapılardan 6'sı daha bu süreçte TTP'ye katıldı. Bunlar Ahmed Faruk grubu, Emcad Faruki grubu, Üstad Eslem grubu, Seyfullah Kürd grubu, Üstad Alim Han grubu ve Kuzey Veziristan'dan bir diğer gruptu.

Pakistan Talibanı'nın "yeniden doğuşu"

2020 yılı, Pakistan Talibanı için yeniden yükselişin yılı oldu.

2014 yılının ardından Zarb-i Azb Operasyonu sonrası Pakistan sınırından büyük ölçüde çıkarılan TTP ve yabancı güçler, bir daha hiçbir zaman eski gücüne kavuşamadı. Yabancı savaşçılardan müteşekkil gruplar halen bölgeye dönemezken, birçoğu Afganistan içlerinde faaliyet göstermeye başladı. TTP saldırıları, özellikle 2018 yıllarından sonra artmaya başlarken, 2020 yılı hem siyasi hem de askeri açıdan TTP için yeniden yükseliş yılı oldu.

2020 yılı içerisinde TTP, kabile bölgelerindeki saldırılarını artırırken, grubun tek bir çatı altında birleştirilmesi için ciddi çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalara, Müftü Ebu Mansur Asım (Nur Veli Mesud) liderliğindeki TTP'nin merkezi yapılanması öncülük etti.

Şiryar Mesud'un ölümü sonrası liderlik ettiği grubun liderliğine Muhlis Yar getirildi. Bu grup, 2020 yılı Temmuz ayında, TTP'nin merkezi grubuna tekrar katıldı. 2014 yılında ayrılan Cemaat el Ahrar ve Hizb el Ahrar da 2020 yılının Ağustos ayında TTP'nin merkezi yapılanmasına tekrar katıldı.

Böylece, Afganistan-Pakistan sınırındaki tüm TTP grupları tek çatı altında birleşmiş oldu. Birleşmenin ardından, bölgede düzenlenen saldırılarda ciddi bir artış gözlendi.

Bugüne gelindiğinde TTP, Afganistan-Pakistan sınırında etkinliğini artırmakta ve bölgenin geleceğinde söz sahibi olacak bir aktör pozisyonunu yeniden kazanmakta.

Özellikle Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelmesiyle, Pakistan Talibanı'nın gücünü daha da artırması bekleniyor.

Kaynak: Mepa News