Pakistan tarihinin en büyük borçlanması için IMF kapısında

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Pakistan hükümeti geçtiğimiz hafta yapılan seçim sonuçlarını tartışmaya devam ederken diğer yandan ülkenin ekonomik krizden kurtulmak için Washington merkezli Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF)'den ülke tarihinin en büyük kurtarma paketlerinden biri için başvuracağı açıklandı.

İddiasını resmi kaynaklara dayandıran Financial Times , Pakistan'ın IMF'den 10-12 milyar dolarlık bir kredi almayı planladığını bildirdi. Haberde, "Ülkenin 10 milyar dolar ile 12 milyar dolar arasında bir krediye ihtiyacı var" denildi. Pakistan yetkililerinin, “Zorlu bir bölgedeyiz ve yardıma ihtiyacımız var. IMF'nin desteği olmadan krizden kurtulacağımızı düşünemiyorum" dediği öne sürüldü.

Pakistan Maliye Bakanı olarak görev yapan Pakistan Adalet Hareketi'nin (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) üyesi Asad Umar, partisinin kurtarma paketi için IMF'ye yaklaşmayı da içeren tüm seçenekleri analiz ettiğini söyledi. Basına açıklama yapan Umar, “IMF dahil hiçbir seçenek yok” dedi. IMF ile görüşmeleri yürüten Umar anlaşma sağlandığı halde alınacak ödemenin Pakistan'ın IMF'den elde ettiği en büyük kurtarma paketi olacağını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta ülkede düzenlenen seçimlerde hakkında çıkarılan yolsuzluk iddiaları sonrası tutuklanan ülkeye üç dönem Başbakanlık yapan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi (PML-N) ülkede seçim sonuçlarını en çok etkileyen şehir olan Pencap'ta önde.

PML-N taraftarları, yolsuzluk suçlamalarını reddederken, 70 yıllık ülke tarihinin dizginlerini elinde tutan ordunun Navaz'a bu kez 'sessiz darbe' düzenlediğini savunuyor. 3 kez başbakanlık yapan Şerif, bir yıldan kısa süre daha iktidarda kalsaydı, normal görev süresini tamamlamış ilk Pakistan Başbakanı olacaktı. Pakistan'da hiçbir sivil başbakan 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.