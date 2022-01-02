Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınında son durum

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 594 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 296 bin 527’ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 8 artışla 28 bin 941’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 257 bin 24’e çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 156 milyon 623 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, Kovid-19’un 5’inci dalgasının ülkede başladığına dair açık işaretler olduğunu söyledi.

Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 479 artarak 1 milyon 735 bin 265’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 artışla 18 bin 407’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde 9 bin 64 kişiye virüs testi yapıldı, 190 kişi taburcu edildi. Japonya'da 53 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.