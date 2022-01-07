Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınında son durum

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1293 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 301 bin 141’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 961’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 258 bin 86’ya çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 161 milyon 409 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Pakistan'da vaka sayılarında yeniden artışlar yaşanıyor.

Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vakalarında 15 Eylül 2021 sonrası ilk kez 6 binin üzerinde artış kaydetti.

Vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 214 artarak 1 milyon 750 bin 703’e, can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 412’ye yükseldi.

Son bir günde 69 bin 15 kişiye virüs testi yapılırken, 379 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 91 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.