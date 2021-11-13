Pakistan ve Japonya'da salgının seyri

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 231 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 279 bin 373’e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 11 artışla 28 bin 595’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 227 bin 688’e çıktı.

Pakistan’da şimdiye kadar 118 milyon 333 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 202 artarak 1 milyon 725 bin 701’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 1 artışla 18 bin 337’ye yükseldi.

Son bir günde 70 bin 40 kişiye virüs testi yapılırken 277 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 83 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.